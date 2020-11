Gigi Proietti ricoverato in terapia intensiva. E' in gravi condizioni (non per Covid). Martedì 2 novembre compie 80 anni

01 novembre 2020 a

Gigi Proietti è ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni. L'attore è in una nota clinica di Roma. Proietti è in ospedale per problemi cardiaci e non a causa del Covid. La famiglia ha mantenuto il massimo riserbo. E' il quotidiano Il Tempo ad aver dato la notizia. L'attore soffre da tampo di problemi cardiaci. Era stato già ricoverato nel 2010 al San Pietro di Roma, sempre in terapia intensiva, a causa di una forte tachicardia. L'attore riuscì a superare la crisi e dopo qualche giorno fu dimesso dalla struttura. Proprio nella giornata di domani, martedì 2 novembre, Gigi Proietti compie ottant'anni.

