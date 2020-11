Non è l'Arena, furiosa lite tra Gianfranco Vissani e Peter Gomez. Lo chef: "Ma i morti sono tutti per Covid? Fateci lavorare" | Video

01 novembre 2020 a

a

a

A Non è l'Arena su La7 scontro tra lo chef umbro Gianfranco Vissani e Peter Gomez, direttore del sito web de Il Fatto Quotidiano, sull'emergenza Covid e le scelte del governo. "La ristorazione rappresenta il 13% del Pil - sostiene Vissani - e non farli lavorare è un problema per tutta la catena food. Abbiamo bisogno di lavorare. Non chiediamo soldi". Poi la battuta sulle vittime da Covid che fa infuriare Gomez: "Ma i morti di oggi sono davvero per Covid?". Il giornalista replica: "Non dica stupidaggini. Lei è un uomo disinformato". Vissani urla dallo studio del padrone di casa Massimo Giletti. E poco dopo i due si beccano di nuovo. Lo chef non si tiene e ribadisce a squarciagola: "Non vogliamo soldi, fateci lavorare". Guarda la lite tra Gianfranco Vissani e Peter Gomez.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.