Gabriele Rossi a Live Non è la D'Urso: "La prima volta con Garko a 19 anni". Il messaggio di Gabriel: "Per te ci sarò sempre" | Video

Clamorose rivelazioni di Gabriele Rossi a Live Non è la D'Urso, nella puntata di domenica 1 novembre su Canale5. Nel salotto di Barbara D'Urso, Rossi ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con Garko. "Ho conosciuto Gabriel che avevo 19 anni, lui ne aveva 36, fummo subito amanti per 5 mesi, durante le riprese de L'onore e il rispetto", ha raccontato Gabriele Rossi.

"Fummo amanti perché lui aveva un fidanzato e una finta compagna, penso stesse con Eva Grimaldi", ha aggiunto. "Poi ci siamo persi di vista per 10 anni, quando ci ritrovammo ci siamo detti: ok, proviamo a stare insieme - ha detto ancora Gabriele Rossi - ma senza nasconderci come prima. E almeno con qualche conoscente è andata bene. Eravamo entrambi gelosi". Barbara D'Urso ha quindi ricordato un episodio del 2019: "Ti ricordi la questione della fede?", ha chiesto a Rossi. "Come no", la risposta. "Spesso litigavamo e in quel caso lui se l'era tolta, ma ci siamo amati tantissimo", ha affermato Gabriele. I due ora sono rimasti in ottimi rapporti, anche se hanno cambiato vita e hanno ora altri fidanzati. Alla fine un videomessaggio da parte dello stesso Gabriel Garko: "Ci siamo fatti una promessa, di esserci sempre l'uno per l'altro. E sarà sempre così", ha sottolineato l'attore.

