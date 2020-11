Grande Fratello Vip, Dayane Mello in lacrime: "Qui non mi diverto più, voglio mia figlia". Poi sente il nome di Oppini e sbotta | Video

01 novembre 2020 a

a

a

Dayene Mello si confida con Rosalinda Cannavò (ex Adua) e non riesce a trattenere le lacrime. La top model brasiliana ormai non si trova più bene con la maggior parte degli inquilini della casa del Grande Fratello Vip e dopo la rottura con Francesco Oppini pensa sempre più spesso alla figlia Sofia. E così scoppia in un pianto liberatorio. Rosalinda è accanto a lei pronta per consolarla, ma per la modella la lontananza dalla figlia sta diventando insostenibile: “Voglio lei, e non riesco più a stare qua, non riesco a divertirmi”, ha sottolineato tra le lacrime.

"Ho voglio di affetti sinceri, voglio stare con mia figlia”, ha aggiunto. Dayane Mello si arrabbia poi quando Rosalinda chiama in causa il rapporto raffreddatosi con il figlio di Alba Parietti: "Non parlare di questa persona. A me manca mia figlia e basta. Voglio andare via", ha concluso in modo brusco.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.