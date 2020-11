Che tempo che fa, tweet sulla moglie di Sean Connery: "Se ne è andato nel sonno. Era un uomo meraviglioso"

01 novembre 2020 a

"E' morto nel sonno ed era molto tranquillo. Sono stata con lui tutto il tempo. Questo è quello che voleva". Sono dichiarazioni della moglie di Sean Connery, Micheline Roquebrune, twittate dal profilo ufficiale di Che tempo che fa. "Era un uomo meraviglioso - dice ancora la donna - un modello, abbiamo avuto una vita meravigliosa insieme. Sarà molto difficile senza di lui, lo so. Ma non poteva andare avanti per sempre e lui se n’è andato pacificamente".

Micheline Roquebrune è una pittrice francese, un anno più anziana dello stesso Sean Connery. I due si sono sposati nel 1975. Si erano incontrati la prima volta al Golf Club Mohammedia in Marocco e nel giro di 24 ore erano stati completamente travolti dalla passione.

