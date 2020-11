Belen Rodriguez, passione incontenibile in strada con Antonino Spinalbese: baci e cuore postato su Instagram | Foto

01 novembre 2020 a

Belen Rodriguez non si nasconde più. La sua storia d'amore con l'hairstylist Antonino Spinalbese va avanti a gonfie vele e sono sempre più frequenti gli scatti insieme postati dalla showgirl argentina. Le ultime foto pubblicate su Instagram sono una serie di immagini in cui Belen Rodriguez e il suo Antonino si scambiano baci appassionati in mezzo alla strada, ma con un gioco di vedo non vedo in bianco e nero che rende il tutto molto elegante.

La didascalia che accompagna le foto è eloquente: un cuore disegnato con il tag ad Antonino Spinalbese. Insomma, ormai il fidanzamento è ufficiale: l'ex marito Stefano De Martino (che nel frattempo ha trovato nella top model Mariacarla Boscono la sua nuova fiamma) è definitivamente archiviato.

