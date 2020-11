Stasera in tv domenica 1 novembre, su Cielo il film Maryland. La trama

01 novembre 2020 a

Maryland. E' il titolo del film in programma stasera in tv, domenica 1 novembre, sull'emittente Cielo, inizio a partire dalle ore 21.15. E' un thriller del 2015, produzione franco belga, regia di Alice Winocour. I principali interpreti sono Matthias Schoenaerts, Diane Kruger, Paul Hamy. La trama. Un reduce francese della guerra di Afghanistan è affetto da stress post traumantico. Viene assunto da un milionario libanese che gli affida la bellissima moglie e il figlio per 48 ore. L'ex militare rimane affascinato dalla donna e se ne innamora. Ma le sue paranoie fanno letteralmente precipitare la situazione: sono i subdoli effetti della guerra.

