Benedetta Rossi a Da noi a ruota libera: "Qualcuno mi dice di lavorare per togliermi l'accento marchigiano, ma ne vado orgogliosa"

01 novembre 2020 a

a

a

Benedetta Rossi superstar su Rai1. Ospite domenica 1 novembre a Da noi a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini, ha parlato del suo successo sui social e non solo. La chef marchigiana è l'antidiva per eccellenza ma sui social è seconda per followers soltanto a Chiara Ferragni con oltre 10 milioni di fan.

La classifica dei food influencer: i migliori blogger e instagrammer da seguire

Benedetta Rossi ha spiegato forse quello che è il segreto del suo successo: "C'è chi mi critica e mi dice che dovrei lavorare per togliermi l'accento marchigiano - ha sottolineato - ma io ne vado orgogliosa. Sono di origini contadine ed è questo che mi ha portato fino a qui". Applausi in studio, Benedetta Rossi ha portato tutta la sua semplicità da Francesca Fialdini, mostrando pure il video di come abbia selezionato l'outfit per partecipare come ospite: sondaggio tra i fan, che alla fine hanno scelto il look perfetto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.