Stasera in tv domenica 1 novembre, su Iris il film Quei bravi ragazzi con Robert De Niro. La trama

Stasera in tv, domenica 1 novembre, su Iris è in programma il film Quei bravi ragazzi. Inizio alle 21.10 per questo dramma del 1990, realizzato negli Stati Uniti. La regia è curata dal grande Martin Scorsese, mentre del cast fanno parte Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco, Paul Sorvino. Hill racconta la sua storia di gangster che inizia quando da giovane guarda i boss del quartiere. Viene poi introdotto al crimine, sposa una ragazza ebrea che ignora la sua vera professione e che in seguito viene coinvolta coinvolta nei traffici del marito. Temendo di cadere in disgrazia, Hill decide di diventare un informatore dell'Fbi.

