Raoul Bova a Da noi a ruota libera, Barbara Snellenburg su Piccolo grande amore: "Ancora ripenso a quel costumino" | Video

01 novembre 2020 a

a

a

Lunga intervista a Da noi a ruota libera per Raoul Bova. L'attore si è raccontato nel salotto di Rai1 di Francesca Fialdini, dalle prime paure al rapporto con i suoi 4 figli, fino al primo film sulla storia degli Abbagnale e la partecipazione come aiutante di Fabrizio Frizzi a Scommettiamo che?, programma cult degli anni 90 in Rai.

Ma a proposito di momenti cult, c'è stato durante l'intervista un collegamento con Barbara Snellenburg, la partner dello stesso Raoul Bova nel film Piccolo grande amore, quello che in pratica ha dato il la al successo dell'attore. "Ricordo ancora quel costumino", ha detto divertita la modella olandese.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.