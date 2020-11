Stasera in tv domenica 1 novembre, su Rai Movie il film La Tosca con Monica Vitti e Gigi Proietti. La trama

01 novembre 2020 a

a

a

La Tosca. E' questo il titolo del film in programma stasera in tv, domenica 1 novembre, su Rai Movie in seconda serata, inizio alle ore 22.50. Pellicola drammatica del 1973, produzione italiana, vede alla regia Luigi Magni. Cast importante: Monica Vitti, Gigi Proietti, Umberto Orsini, Aldo Fabrizi. La trama. Siamo a Roma nel 1800 e il pittore giacobino Mario Cavaradossi e la sua amante Flora Tosca, finiscono per essere coinvolti nell'evasione di un patriota lombardo. E' l'adattamento in chiave ironica e popolare del dramma di Victorien Sardou, che fu reso celebre dall'opera di Giacomo Puccini. Le musiche sono di Armando Trovajoli.

