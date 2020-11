Domenica Live, il figlio Gianamedeo su Amedeo Goria: "Mio padre è un casanova, io un marito fedele". Lui conferma orgoglioso | Video

01 novembre 2020 a

Dopo l'uscita di Guenda Goria dalla casa del Grande Fratello Vip, i maschi della famiglia, il padre Amedeo Goria e il fratello Gianamedeo, sono stati protagonisti nella puntata di domenica 1 novembre di Domenica Live, il salotto di Barbara D'Urso in onda su Canale5.

I due hanno parlato del loro rapporto ed è qui che Gianamedeo ha rivendicato le differenze nette con il padre Amedeo: "Lui è più un casanova, io sono un marito fedele - ha spiegato - l'ho fatto forse proprio per essere diverso da papà, ma non l'ho fatto involontariamente". Nel corso della puntata di Grande Fratello Vip Amedeo Goria si era chiarito con Maria Teresa Ruta sulla definizione data alla figlia Guenda: "E' bipolare con tutti i suoi uomini e anche con me", aveva dichiarato ad alcuni settimanali. Dopo la bufera, ora la pace, o quantomeno la tregua.

