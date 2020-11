Beppe Fiorello si confessa a Domenica in: "Non è stato facile trovare il successo, sono stato per anni il fratello di Rosario"

01 novembre 2020 a

Beppe Fiorello tra gli ospiti di Domenica In domenica 1 novembre. L'attore è intervenuto per presentare la nuova fiction di Rai1 Gli orologi del diavolo, nel quale è protagonista insieme a Nicole Grimaudo e Claudia Pandolfi. Beppe Fiorello come sempre accade nel salotto di Mara Venier, si è raccontato a 360 gradi, partendo dalla sua infanzia ad Augusta, in Sicilia, e il rapporto con la famiglia. Su tutti il rapporto con lo showman Rosario, "un maestro", lo ha definito Beppe in un filmato trasmesso durante l'intervista. "Per anni sono stato il fratello di..., ma questo non ha mai intaccato il nostro rapporto", ha affermato. "Mi ha sempre ispirato Rosario", ha ribadito l'attore. "Guardavo mio fratello sin quando era sul palco dei villaggi turistici", ha aggiunto.

