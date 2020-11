Valentina Vignali, intimo mozzafiato: lo shooting per Victoria's secret lascia senza parole | Video

01 novembre 2020 a

Valentina Vignali bollente per Victoria's secret. L'influencer e modella ha pubblicato un video su Instagram in cui appare bellissima e super sexy in intimo. Sui social e tra i fan, oltre due milioni per lei, si sprecano i complimenti. "Bellissima", "La perfezione". L'ex cestista porta a casa questi apprezzamenti, mentre la sua carriera continua a essere sempre più brillante.

In estate Valentina ha avuto a che fare con una disavventura spiacevole in Sicilia, dove uno skipper della barca affittata da lei e dalle sue amiche ha fotografato le ragazze in atteggiamenti intimi per poi diffondere gli scatti sulle chat di whatsapp. Ora è tutto dimenticato.

