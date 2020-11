Stasera in tv 1 novembre, su Rai Movie il film Febbre da cavallo con Gigi Proietti ed Enrico Montesano. La trama

01 novembre 2020 a

Stasera in tv, domenica 1 novembre, su Rai Movie alle ore 21.10 va in onda un film che è un grande classico della seconda commedia all'italiana: Febbre da cavallo. Girato nel 1976 diretto da Stefano Vanzina, vede nel ricco cast gli attori Gigi Proietti, Enrico Montesano, Catherine Spaak, Mario Carotenuto, Francesco De Rosa. La trama. Mandrake, Pomata e Felice hanno un vizio in comune: le scommesse clandestine sui cavalli. Sono tutti alla disperata ricerca di denaro. L'unica soluzione è quella di cercare di truccare una corsa. E se uno dei tre prendesse il posto del fantino di un cavallo dato per sicuro vincente e favorisse un brocco su cui puntare?

