Grande Fratello Vip, sono bestemmie quelle di Paolo Brosio? Esplode la polemica sui social | Video

01 novembre 2020

Ma quelle di Paolo Brosio sono bestemmie? Esplode la polemica sul Grande Fratello Vip per il linguaggio utilizzato dal giornalista e scrittore che è appena entrato nella casa, dopo aver affrontato un lungo periodo di malattia a causa del Covid 19. Brosio sui social è accusato di aver utilizzato espressioni da censurare. I video sono stati già pubblicati, suscitando un vero e proprio vespaio. In realtà Borsio utilizza D** bo o bono come intercalare. Ma è polemica tra chi sostiene che la parola bono tutto sia tranne che un insulto e chi invece ricorda che il nome del Signore non deve essere utilizzato invano, a prescindere.

In effetti Brosio lo fa in due discorsi in cui ovviamente la religione non c'entra nulla. In una occasione parlando degli effetti del vino rosso e della temperatura all'interno della camera, in un'altra delle pillole che deve prendere ogni mattina.

La cosa che fa infuriare molti utenti social è che queste espressioni vengano usate da chi si ritiene un fervente cattolico, tra l'altro autore di libri sulla Madonna e sulla religione. Che cosa deciderà di fare il Grande Fratello?

