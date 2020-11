Che tempo che fa, Paola Cortellesi: ecco chi è. Lavoro, amore, gossip e famiglia. L'amica del cuore e i complimenti di Mina | Video

01 novembre 2020 a

A Che tempo che fa, su Rai 3, tra gli ospiti di stasera (domenica 1 novembre) di Fabio Fazio, c'è anche Paola Cortellesi. Conosciamola meglio. Nata a Roma nel 1973, il prossimo 24 novembre compirà 47 anni. E' una delle attrici più amate e apprezzate del panorama cinematografico italiano, ma è anche una brava cantante al punto da ricevere persino i complimenti di Mina. Inoltre sceneggiatrice, comica, imitatrice e autrice televisiva. La sua amica del cuore è Laura Pausini.

Da attrice ha vinto il David di Donatello per il film Nessuno mi può giudicare (2011). Una trentina le pellicole in cui ha recitato, l'ultima Come un gatto in tangenziale - Ritorno a coccia di morto. Ha poi contribuito a dare vita ad almeno una ventina di programmi televisivi, tra cui Macao, Mai dire lunedì e Zelig. Ma c'è tanto, tanto altro nella sua carriera. La vita privata. E' sposata con il regista Riccardo Milani che ha conosciuto nel 2003 sul set de Il posto dell'anima. Nel 2011 si sono uniti in matrimonio e nel 2013 è nata Laura. In passato ha avuto una lunga relazione con l'attore Valerio Mastandrea.

