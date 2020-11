Stasera in tv 1 novembre, su Italia1 c'è Wolverine L'immortale con Hugh Jackman: cast, trama e trailer | Video

01 novembre 2020 a

Azione e avventura in prima serata su Italia1 domenica 1 novembre. Alle 21,20 andrà in onda infatti Wolverine L'immortale, con protagonista Hugh Jackman per la regia di James Mangold. Ecco il trailer.

Basato sulle vicende raccontate nel fumetto della Marvel, il nuovo capitolo della saga, vede l'eroe Wolverine Logan (Hugh Jackman), uno dei personaggi icona degli X-Men, incrociare i suoi artigli di adamantio con le katana dei samurai. Sulle tracce di una donna misteriosa (Rila Fukushima), Wolverine arriva nel Giappone dei giorni nostri per dare l'addio a Mr. Yashida, a cui aveva salvato la vita durante la guerra. Lì si trova a dover proteggere la nipote dello stesso Yashida, Mariko (Tao Okamoto), dalla temibile Yakuza e a combattere contro Viper, un pericoloso mutante. Nonostante l'immortalità, la sua vita è in serio pericolo. Per la prima volta vulnerabile e spinto verso i suoi limiti fisici ed emotivi, il supereroe si confronterà con l'acciaio dei samurai. Nel cast anche Hiroyuki Sanada, Famke Janssen, Will Yun Lee, Tao Okamoto, Rila Fukushima, Svetlana Khodchenkova, Brian Tee, Hal Yamanouchi, Ken Yamamura, Nobutaka Aoyagi, Seiji Funamoto e Shinji Ikefuji.

