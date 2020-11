Stasera in tv 1 novembre, su Rai2 le serie americane Ncis Los Angeles e Ncis New Orleans: la trama degli episodi

01 novembre 2020 a

Doppio appuntamento come di consueto su Rai2 con le serie americane la domenica sera. Il 1 novembre dalle 21,05 andranno in onda gli episodi di Ncis Los Angeles (undicesima stagione) e a seguire Ncis New Orleans, che dalla prossima settimana debutterà con la sesta stagione. Per quanto riguarda Ncis Los Angeles, la puntata di stasera si intitola Prima il dovere: la trama racconta di un ingegnere informatico che viene ucciso durante un evento di poesia e musica. L’Ncis, coadiuvata da Nicole DeChamps, sospetta che l’omicidio sia legato al progetto a cui la vittima stava lavorando. A seguire appunto Ncis New Orleans con l'episodio intitolato Il dilemma di Terminator, in cui un pilota della Marina assiste all’incidente di un aereo civile, precipitato in mare, che sembrerebbe essere stato minacciato da un oggetto non identificato.

