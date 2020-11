Ambra Angiolini a Che tempo che fa, amori e carriera. Da Non è la Rai al David di Donatello, i figli con Renga e la storia con Allegri | Video

01 novembre 2020 a

Tra gli ospiti di Che tempo che fa di Fabio Fazio nella puntata di domenica 1 novembre c'è anche Ambra Angiolini, una delle attrici più amate dal pubblico della televisione e del cinema italiano. Andiamo a conoscere meglio la vita privata e la carriera della Angiolini, nata a Roma il 22 aprile 1977. Sin da piccola manifesta il desiderio di entrare nel mondo dello spettacolo e l’esordio arriva a soli 15 anni a Bulli & Pupe, in onda su Canale5. Nella stagione 1992-93 arriva la prima svolta nella sua carriera, Ambra partecipa a Non è la Rai, trasmissione ideata da Gianni Boncompagni. In questi anni arriva pure il successo musicale, con la canzone T'appartengo, vero e proprio cult per la generazione cresciuta negli anni 90.

Da qui prende il via ufficialmente la sua carriera fatta di camaleontiche trasformazioni, da conduttrice a cantante ad attrice. Il suo vero esordio nel mondo del cinema arriva con un grande regista Ferzan Ozpetek che la vuole in Saturno Contro. Per la sua interpretazione ottiene il David di Donatello e il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista e il Globo d’oro e il Ciak d’oro come rivelazione dell’anno. Grande successo ottiene anche per la sua interpretazione in Anche se è amore non si vede di Ficarra & Picone e per Immaturi Il viaggio. Dopo aver partecipato a La verità, vi spiego sull’amore, si lancia in un’avventura televisiva decisamente riuscita come la fiction di Canale5 Il silenzio dell’acqua, dove ha recitato insieme a Giorgio Pasotti. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha avuto una lunga relazione con il cantante Francesco Renga, con il quale ha avuto due figli e dal quale si è separata nel 2015. Attualmente è fidanzata con l'ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri

