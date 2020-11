Stasera in tv domenica 1 novembre, su Rete 4 il film Febbre da cavallo 2 la mandrakata. La trama

01 novembre 2020 a

Febbre da cavallo 2 la mandrakata è il titolo del film in programma stasera in tv, domenica 1 novembre, su Rete 4 in seconda serata, a partire dalle ore 23.50. E' una commedia del 2002, produzione italiana. Sulla sedia di regista Carlo Vanzina, mentre del cast fanno parte i grandi Gigi Proietti ed Enrico Montesano insieme a Carlo Buccirosso, Nancy Brilli e Rodolfo Laganà. La trama. Bruno Fioretti è detto Mandrake e non perde il vizio di scommettere sulle corse cavalli. Nonostante la promessa fatta alla sua fidanzata barista, quando gli si prospetta una mandrakata non riesce a trattenersi e non rispetta la parola data.

