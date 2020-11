Stasera in tv domenica 1 novembre, su Rete 4 il classico film Lo chiamavano Trinità con Terence Hill e Bud Spencer. La trama

01 novembre 2020 a

Lo chiamavano Trinità. Un grande classico spaghetti western, è il film in programma stasera in tv, domenica 1 novembre, su Rete 4. Realizzato nel 1970, produzione italo-tedesca-americana, vede alla regia E.B. Clucher. Del cast fanno invece parte i grandi Terence Hill e Bud Spencer, oltre a Gisela Hahn, Steffen Zacharias, Dan Sturkie. La trama: Trinità ritrova il fratello sceriffo che sta preparando un furto di cavalli ai danni di un allevatore che vuole far sloggiare una comunità di mormoni. Trinità è innamorato di una delle ragazze ed organizza la resistenza. Un film che tutti hanno visto almeno una volta nella vita, ma che non stanca mai.

