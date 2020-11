Stasera in tv domenica 1 novembre, su Rai 5 Wildest Antarctic: alla scoperta dei ghiacci perenni

01 novembre 2020 a

a

a

Wildest Antarctic. L'Antartide torna protagonista stasera in tv, domenica 1 novembre, su Rai 5 a partire dalle ore 21.15. Continua il viaggio alla scoperta del remoto continente dei ghiacci perenni e delle correnti oceaniche, dove la vita è complessa e adattata a condizioni estreme. E' il continente più freddo di tutto il pianeta e sono poche le specie che riescono a viverci. Un ecosistema affascinante che la serie di documentari aiuta a conoscere meglio, scoprendo pinguini, uccelli marini, foche, balene. Un complesso ecosistema che resta fondamentale per la continuazione della vita di numerose specie e per la salute complessiva del nostro Pianeta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.