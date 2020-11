Stasera in tv 1 novembre, su Rai 4 il film Paziente 64 il giallo dell'isola dimenticata. La trama del thriller

01 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, domenica 1 novembre, su Rai 4 è in programma il film dal titolo Paziente 64, il giallo dell'isola dimenticata, inizio alle ore 21.20. E' un thriller del 2018, produzione danese e tedesca. La regia è a cura di Christoffer Boe, mentre del cast fanno parte Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Johanne Louise Schmidt, Søren Pilmark. La trama: in una abitazione di Copenaghen vengono ritrovati tre corpi mummificati. Sono seduti ad un tavolo ed hanno accanto un posto vuoto. Sono due agenti del Dipartimento Q a dover scoprire l'identità delle vittime, ma soprattutto a chi era destinata quella sedia che è rimasta vuota.

