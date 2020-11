Stasera in tv su Rai 1 torna L'Allieva. Due gli episodi in programma: anticipazioni, trama e colpo di scena

01 novembre 2020 a

Stasera in tv, domenica 1 novembre, su Rai 1 torna la fiction L'Allieva con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Inizio alle ore 21.25 per quella che è una delle serie più seguite della televisione di Stato. Due episodi in programma. Il primo si intitola Due funerali e nessun matrimonio. Sono la morte di un anziano playboy durante i funerali di una amica di nonna Amalia e il coinvolgimento della stessa donna nelle indagini, a spingere Alice e Lala ad affidare Camilla all'improbabile babysitter Cordelia. Il secondo episodio è Parkour. Claudio cerca di proteggere Alice, ma la tiene anche a distanza, cercando di dimostrare l'innocenza di Giacomo. Lara chiede ad Alice aiuto per la sua prima perizia in relazione alla morte di un ragazzo mentre faceva parkour. Poi il colpo di scena: Erika si rende conto che i suoi sentimenti per Paolone vanno ben oltre l'amicizia, ma lui si allontana.

