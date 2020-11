Live Non è la D'Urso, ospiti e anticipazioni di domenica 1 novembre: la storia di Gabriele Rossi dopo il coming out di Gabriel Garko

01 novembre 2020 a

Torna l'appuntamento domenicale con Barbara D'Urso. Domenica 1 novembre dalle 17 andrà in onda Domenica Live, mentre dalle 21,15 ci sarà Live Non è la D'Urso. Tra gli ospiti ci sarà Gabriele Rossi. L'attore, conosciuto per le diverse interpretazioni tra cui quella in Tutti pazzi per amore o in un Passo dal Cielo, racconterà la sua verità dopo il coming out di Gabriel Garko avvenuto sotto i riflettori del Grande Fratello Vip.

Tra le altre storie che saranno dibattute negli studi di Canale5, anche quella di Wanna Marchi che si confronterà con gli opinionisti e un focus sulle sorelle Lecciso. Per quanto riguarda la finestra sul Grande Fratello Vip, in studio l'ex fidanzato di Guenda Goria.

