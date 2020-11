Gianluca Vacchi, emozionante video per il ritorno a casa con Sharon e la piccola Blu Jerusalema: "Welcome home princess" | Video

01 novembre 2020 a

a

a

Sorpresa di Gianluca Vacchi alla compagna Sharon Fonseca per il suo ritorno a casa dopo il parto della piccola Blu Jerusalema. L'imprenditore dj ha infatti postato su Instagram (e così la stessa Sharon) un video toccante in cui viene ripresa tutta l'emozione della compagna per il rientro in casa insieme alla figlia.

Il nucleo familiare si allarga e Sharon non riesce a trattenere le lacrime di commozione. "Welcome home Princess, we love you", recita la didascalia che accompagna il video, nel quale si vede anche il personale dei domestici e i tanti cani della villa Vacchi festeggiare l'ingresso della nuova arrivata. Un video che ha sfiorato le dieci milioni di visualizzazioni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.