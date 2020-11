Daydreamer, anticipazioni domenica 1 novembre 2020 su Canale 5: Can e Sanem, alta tensione

01 novembre 2020 a

Va in onda oggi domenica 1 novembre 2020 su Canale 5 una nuova puntata di Daydreamer – Le ali del sogno, la soap turca con Can Yaman e Demet Özdemir. L'orario di inizio della soap è alle 16.20 per un nuovo avvincente episodio che terrà incollati i fan.

C'è tensione fra Can e Sanem. La madre di lui, Huma, ne approfitta per rendere la loro crisi sempre più insanabile. Aylin, invece, spezza il cuore di Leyla.

Secondo le anticipazioni Huma ha intenzione di cogliere al volo la nuova crisi tra Can e Sanem. Continua a tramare perché suo figlio dia una possibilità a Ceyda. Sanem è ormai sull'orlo della follia. Aylin è più perfida che mai. Ruba uno slogan dal quaderno di Sanem e lo suggerisce a Deren per ottenere la guida della campagna del profumo Red Mode. Le cose non vanno bene per Mevkibe. L'associazione di cui è presidente non solo non decolla, ma il locale dove gli iscritti avrebbero dovuto incontrarsi, risulta inagibile. La donna, però, non si perderà d'animo. Aylin spezza il cuore di Leyla con una bugia. Le assicura, infatti, che lei ed Emre sono tornati insieme. Ceycey viene sfrattato.

