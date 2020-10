Tu si que vales, silenzio totale per l'esibizione di Florian: verticale e massimo equilibrio sulle braccia | Video

01 novembre 2020 a

Lui si chiama Florian Zumkehr, è svizzero, vive in Germania e sul palco di Tu si que vales presenta un numero altamente spettacolare. Un modo alternativo di camminare, viene descritto dalla produzione del programma di Canale 5. In realtà Florian in verticale, sulle braccia, si sposta su tre livelli di altezza differenti, costituiti solo ed esclusivamente da sottili pezzi di legno.

Lo fa in un silenzio assordante: in studio tutti zitti, sia per favorire la sua concentrazione che per l'emozione. Pur nella sua semplicità è uno dei numeri più belli presentati a Tu si que vales. Arrivano i sì al passaggio di turno di Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e della giuria popolare guidata da Sabrina Ferilli. Clicca qui per guardare la spettacolare esibizione di Florian Zumkehr.

