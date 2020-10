Tu si que vales, il ballerino delude, poi sfida Belen Rodriguez che lo distrugge con passi di danza supersexy e sensuali | Video

31 ottobre 2020 a

A Tu si que vales si presenta Emanuel Fusco, elettricista, che si propone come ballerino. La musica parte, lui si scatena ma la sua esibizione non piace alla giuria che lo boccia senza appello, in particolare Teo Mammucari. Il ballerino non-ballerino prima polemizza, rifiuta di finire nella scuderia di Gerry Scotti e poi sfida addirittura Belen Rodriguez.

La showgirl, come al solito supersexy, accetta, lo raggiunge sul palco e per un minuto danza mettendo in mostra tutta la sua sensualità, grazie tra l'altro a un abito davvero molto particolare. Clicca qui per vedere il numero di Emanuel Fusco e il balletto della sexy Belen Rodriguez.

