Tu si que vales, il mostro mangia il comico e lo lascia in mutande | Video

A Tu si que vales si presenta Le Petit Monsieur che dà vita ad un numero davvero particolare. Il comico è alle prese con una tenda da campeggio che gliene combina di tutti i colori, fino a trasformarsi in un vero e proprio mostro che non solo lo mangia e lo vomita, ma lo lascia addirittura in mutande. Una esibizione davvero particolare che ottiene un lungo applauso da parte del pubblico e l'ok di tutti i membri della giuria: Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerby e Gerry Scotti. Ridono e si divertono anche Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli. Clicca qui e guarda il video del numero di Le Petit Monsieur.

