Gigi Proietti compie 80 anni: speciale palinsesto Rai per il compleanno dell'attore

Rai Movie gli dedica la serata di domenica 1 novembre. Tante le celebrazioni in tv

31 ottobre 2020 a

a

a

Un talento assoluto. Un fuoriclasse. Attore, regista, doppiatore, cantante, conduttore, cabarettista, scrittore e insegnante. Un vero mattatore. Al maestro Gigi Proietti, unico nella sua eccletticità, Rai augura buon compleanno, festeggiando il grande traguardo dei suoi 80 anni - li compie lunedì 2 novembre - insieme al pubblico con una programmazione dedicata che, attraverso i canali generalisti, specializzati e il web, vuole essere un grazie per tutte le grandi emozioni che la sua straordinaria arte ha voluto regalare agli italiani.

Domenica In, Mara Venier con Panariello, Max Pezzali e Beppe Fiorello: anticipazioni e ospiti 1 novembre 2020

I festeggiamenti cominciano già domenica 1 novembre, la vigilia del compleanno di Proietti, con in prima linea Rai Movie che alle 21.10 proporrà il film cult “Febbre da cavallo”. Si prosegue alle 22.50 con il film “La Tosca". A mezzanotte e dieci si passa su Rai Storia che nella rubrica “Il Giorno e la Storia” (in replica alle 8.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10) proporrà, insieme all’editorialista della settimana, il direttore di “Avvenire” Marco Tarquinio, un omaggio al grande attore e regista con gli auguri per i suoi 80 anni. A mezzanotte e quaranta si prosegue su Rai Movie con l’episodio “Micio micio” della serie “Sogni e bisogni”, dove Proietti è Pompeo, uno sfasciacarrozze deciso a far accoppiare il suo gatto con il felino di una donna aristocratica. A seguire, all’1.15, sempre su Rai Movie sarà protagonista il film “La proprietà non è più un furto”.

Che Tempo Che Fa, gli ospiti di Fabio Fazio nella puntata dell'1 novembre



Lunedì 2 novembre alle 6.45 su Rai1 sarà Uno Mattina a fare per prima gli auguri a Gigi Proietti, poi, alle 11.10 il testimone passa su Rai2 con “I Fatti Vostri” che dedicherà uno spazio di approfondimento all’ottantesimo compleanno dell’artista romano, a cura di Umberto Broccoli. Alle 11.55 i festeggiamenti tornano su Rai1 insieme ad Antonella Clerici e alla trasmissione “E’ sempre mezzogiorno”, mentre alle 13 su Rai Storia l’appuntamento è con “Res” e il programma di Leone Mancini e Lino Procacci “Ieri e oggi” (in replica anche martedì 3 novembre alle 7.30) che propone la puntata in cui sono ospiti in trasmissione Marina Malfatti e Proietti intenti a raccontare i loro programmi televisivi, teatrali e cinematografici e aneddoti sulla loro carriera. Nel pomeriggio celebrazioni anche su Rai1 in compagnia di “Oggi è un altro giorno” per passare, alle 14.55 su Rai2, a “Detto Fatto”. Alle 15.45 su Rai5 l’omaggio a Proietti sarà scandito da un appuntamento con il teatro e l’opera del 1968 “Piccoli borghesi”. Nel pomeriggio, alle 17.05 su Rai1, la festa continuerà a “La Vita in diretta” per proseguire su Rai Premium alle 19.10 con la fiction “Il Maresciallo Rocca e l'amico d'infanzia”. A mezzanotte omaggio notturno di Rai2 e di “Stracult Live Show” che riserverà un segmento al compleanno di Gigi Proietti. Sul portale di Rai Cultura, nella sezione dedicata al Cinema, il 2 novembre sarà disponibile uno speciale che ripercorrerà la carriera di Proietti con immagini e interviste tratte dalle Teche Rai, un’antologia che verrà rilanciata sui social collegati al sito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.