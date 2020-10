Linea Verde su Rai1, 1 novembre in Romagna: Dante, vino, tartufo, uova e piadina

31 ottobre 2020 a

Le telecamere di Linea Verde, domenica 1 novembre, tornano in Romagna (ore 12,20 su Rai1). Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli, con la partecipazione di Peppone Calabrese, metteranno in evidenza la gustosa ricchezza del territorio e la sua lunga storia.

Diversi servizi, all’interno della puntata, ricorderanno il proficuo rapporto tra Dante Alighieri e la Romagna. A Bertinoro una rievocazione storica in costume porterà i conduttori in un vero e proprio viaggio nel medioevo. Da Bertinoro — sede anche di un Museo interreligioso — si potranno conoscere i prodotti tipici romagnoli, come il vino: attorno al borgo si estendono circa un migliaio di ettari di vite, soprattutto i vitigni Sangiovese e Albana, ma anche Refosco e Bombino bianco, e i due autoctoni Cagnina e Pagadebit. Si assisterà anche alla raccolta del profumatissimo tartufo bianco e si visiterà un grande allevamento di galline. Non poteva mancare uno spazio sulla piadina, “il cibo nazionale dei Romagnoli” e, nel giorno di Ognissanti, un breve focus sulle tradizioni dolciarie di novembre.

