Sean Connery, la Rai cambia programmazione. Film dell'attore su Rai2 e dopo Ballando con le Stelle

31 ottobre 2020 a

a

a

Per ricordare Sean Connery, venuto a mancare sabato 31 ottobre 2o20, un protagonista assoluto del cinema mondiale, la Rai propone una programmazione speciale. A partire da stasera. Su Rai2 alle 21.05 andrà in onda "Il nome della rosa". Dopo "Ballando con le stelle" andrà in onda il film "Quell’ultimo ponte". Domani, domenica 1 novembre, "Unomattina in famiglia" dedicherà all'attore originario della Scozia la copertina e uno spazio nella pagina dedicata alla tv. Nel pomeriggio alle 14 "Domenica in" riserverà un ricordo dell’artista scomparso. Rai Play renderà disponibile sulla piattaforma il film "Quell’ultimo ponte" e "Il nome della rosa".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.