Giuseppe Fiorello, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo protagonisti di una nuova fiction: "Gli orologi del diavolo"

31 ottobre 2020 a

a

a

Giuseppe Fiorello, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo ballerini per una notte a Ballando con le Stelle sabato sera, mentre domenica pomeriggio saranno ospiti a Domenica In. La doppia ospitata è per promuovere la nuova fiction di Rai1.

Domenica In, Mara Venier con Panariello, Max Pezzali e Beppe Fiorello: anticipazioni e ospiti 1 novembre 2020

Un ritorno tra i più attesi quello di Fiorello jr che torna sul piccolo schermo con la nuova serie "Gli orologi del diavolo", una storia di grande impatto emotivo tratta da una vicenda realmente accaduta e liberamente ispirata all’omonimo libro scritto da Gianfranco Franciosi e Federico Ruffo. Una produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Roberto Sessa, in quattro prime serate su Rai1, in onda in prima visione da lunedì 2 novembre.

Ballando con le Stelle, Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann perdono lo spareggio

Le vicende narrate ripercorrono, infatti, quelle che hanno reso Gianfranco Franciosi (Marco Merani nella serie, interpretato da Giuseppe Fiorello) un "eroe per caso": il primo civile inserito a scopi investigativi in un contesto criminale. Una vita stravolta dagli eventi, passata dalla routine di abile meccanico a quella di uomo al servizio dello Stato infiltrato nel narcotraffico. Nel cast ci sono anche Claudia Pandolfi nei panni di Alessia, la donna che saprà stare al fianco di Marco anche nei momenti più bui e difficili; Alvaro Cervantes nel ruolo dello spietato rampollo di una nota famiglia spagnola di trafficanti di droga, Aurelio Vizcaino; Nicole Grimaudo nelle vesti della moglie del protagonista. . Alla regia Alessandro Angelini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.