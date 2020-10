Ballando con le Stelle, Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann perdono lo spareggio

31 ottobre 2020 a

La puntata di Ballando con le Stelle, oggi sabato 31 ottobre su Rai1, si apre con l'eliminazione di Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann. A vincere lo spareggio tra le coppie ultime classificate sette giorni fa sono infatti Vittoria Schisano e Samuel Peron (che ha sostituito Marco De Angelis, febbricitante) che si garantiscono il 77% delle preferenze al televoto.

Ballando con le Stelle stasera in tv 31 ottobre su Rai1: ospiti e anticipazioni

L'avventura nel programma condotto da Milly Carlucci continua per Vittoria Schisano sin qui poco apprezzata dalla giuria. Si ferma, per ora, quella di Rosalinda Celentano. La figlia del celebre Adriano avrà la possibilità però di rientrare in gara.

