Tu si que vales, nel backstage Teo Mammucari punzecchia Gerry Scotti: "Si sta comprando il pubblico, io non lo farei mai" | Video

31 ottobre 2020 a

a

a

Tutto pronto per l'ottava puntata di Tu si que vales, la trasmissione di Canale5 del sabato sera. Tanti come al solito i talenti che si esibiranno nel corso della puntata di sabato 31 ottobre. In giuria Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti, per la conduzione della super sexy Belen Rodriguez, coadiuvata da Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Giuria popolare guidata dalla sempre bella e simpatica Sabrina Ferilli, uno dei punti di forza del programma. In anteprima ecco il video del backstage, con Teo Mammucari che punzecchia Gerry Scotti: "Si sta comprando il pubblico, io non lo farei mai", ha detto ovviamente in modo scherzoso. L'appuntamento è dalle 21,20 su Canale5.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.