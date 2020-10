Giulio Berruti a Verissimo racconta la sua malattia: "Fibromialgia str**za, è invalidante e 2 milioni di italiani ne soffrono" | Video

Su Canale 5 l'appello dell'attore, fidanzato di Maria Elena Boschi: "Fate qualcosa"

Giulio Berruti ospite di Verissimo, oggi sabato 31 ottobre 2020, ha parlato della sua malattia, la fibromialgia. Non solo lavoro e vita privata (è fidanzato con l'ex ministro Maria Elena Boschi), ma anche un racconto intimo fatto di sofferenza (la sua) e un appello dell'attore per quanti soffrono della sua stessa patologia.

"E' una patologia - dice Berruti a Silvia Toffanin - che io chiamo la stro**a. Gli ultimi studi dicono che nasce dalla mancanza di un neurotrasmettitore. Due egli effetti: dolore cronico e persistente a macchia di leopardo, un giorno il ginocchio, un giorno il gomito, l'altro il collo, un altro le mani e poi l'aspetto psicologico con ansia, depressione, attacchi di panico. Due milioni di persone in italia ne soffrono - dice Berruti - il sistema sanitario nazionale non riconosce questa patologia in Italia. Io ne soffro dal 2006 e ho speso una media di 25-30 mila euro l'anno di fisioterapia e lavoro da sempre, posso permettermi le cure, ma tante persone non possono permetterselo. E' veramente invalidante come malattia, Mi auguro si possa fare qualcosa."

Poi racconta di momenti difficili superati grazie alle persone che gli stanno vicino.

