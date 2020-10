Stasera, sabato 31 ottobre, su Tv8 il film "Scream". La trama

31 ottobre 2020 a

Stasera in tv, sabato 31 ottobre, il film "Scream - Chi urla muore" (Tv8 ore 21,30). Pellicola americana del 1997, genere horror, regia di Wes Craven, nel cast ci sono David Arquette, Drew Barrymore, Neve Campbell e Courteney Cox.

La trama: Sidney si trova a dover affrontare qualcosa che supera le sue crisi adolescenziali. Sua madre infatti è stata assassinata un anno prima, il padre e' sempre assente per lavoro e il suo ragazzo Billy la sta spingendo a fuggire di casa. Ci si mette anche un serial killer che ha iniziato a terrorizzare la città usando la sua passione per i film dell'orrore. Avvalendosi di tutte le sue conoscenze in materia, gioca con le sue vittime e riesce a sviare la polizia. Il film sta tra lo scherzo e l'esercitazione sulla paura: un gioco di ragazzi che si rivela subito una vera, sanguinosa corsa all'incubo. L'ironia stempera la tensione, ma il gran finale notturno è trascinante.

