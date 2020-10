Stasera in tv 31 ottobre, su Italia 1 il film Canterville un fantasma per antenato. La trama

31 ottobre 2020 a

Stasera in tv 31 ottobre, su Italia 1 dalle ore 21.15 è in programma il film dal titolo Canterville un fantasma per antenato. E' una commedia del 2016, produzione francese e belga, regia di Yann Samuell. Tra gli attori principali troviamo Michael Youn, Audrey Fleurot, Michele Laroque, Lionnel Astier. Il film è un imperdibile adattamento di uno dei romanzi di Oscar Wilde. Un fantasma è intrappolato in un castello e ha l'abitudine di spaventare a morte ogni proprietario della struttura. Quando arriva la strana famiglia Otis, però, tutto improvvisamente cambia e lo spettro si trova davanti ad una situazione completamente diversa rispetto al solito.

