Belen Rodriguez, foto per Vogue firmate Spinalbese. Ma per la conduttrice di Tu si que vales è dualismo con la fiamma di De Martino

31 ottobre 2020 a

Ritratti inediti per Belen Rodriguez. La showgirl e modella argentina, conduttrice di Tu si que vales la cui puntata settimanale andrà in onda su Canale5 sabato 31 ottobre, ha postato alcuni scatti su Instagram.

Scatti by Antonino Spinalbese, ovvero il suo nuovo fidanzato, hairstylist che evidentemente ha un talento anche da fotografo. Belen ha posato per Vogue Thailandia e le sue foto sono davvero mozzafiato: sguardo sexy, fisico perfetto e grande raffinatezza. I commenti e i like si sprecano per la Rodriguez, che vanta su Instagram quasi 10 milioni di followers.

Ma non mancano le critiche, con i paragoni a Mariacarla Boscono, nuova fiamma dell'ex marito Stefano De Martino: "La Boscono è alta 1,80, tu sei piccola a confronto", "Queste foto vestita da uomo Mariacarla le fa da una vita, arrivi tardi"; insomma, pure gli haters non mancano.

