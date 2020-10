Basic Instinct su Iris stasera in tv 31 ottobre: Sharon Stone fa impazzire tutti

31 ottobre 2020 a

Stasera in tv, sabato 31 ottobre, su Iris va in onda il film "Basic Instinct" (ore 21). Pellicola iconica del 1992, girata negli Usa, si tratta di un thriller in cui la scena di Sharon Stone che accavalla le gambe ha fatto storia. Regia di Paul Verhoeven, nel cast ci sono anche Michael Douglas, George Dzundza e Jeanne Tripplehorn. Il ruolo di Catherine Tramell (alla fine assegnato a Sharon Stone) fu rifiutato da Kim Basinger, Emma Thompson, Michelle Pfeiffer, Julia Roberts e Meg Ryan.

La trama: il detective Nick indaga su un omicidio compiuto con un punteruolo da ghiaccio. Principale sospettata è una scrittrice di successo dai particolari e scandalosi gusti sessuali. Tra i due nasce anche una contorta e perversa relazione, che a poco a poco si complica a causa della presenza di Beth, una psicologa del Distretto legata a Nick. Il caso va risolto scavando nel passato che lega patologicamente le due donne.

