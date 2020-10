Stasera in tv 31 ottobre, su Rete 4 il film Die Hard 58 minuti per morire. La trama

31 ottobre 2020 a

58 minuti per morire Die Hard è il film in programma stasera 31 ottobre su Rete 4 a partire dalle ore 21.25. Pellicola d'azione del 1990, produzione americana, vede alla regia Renny Harlin. Del cast invece fanno parte Bruce Willis, Bonnie Bedelia, Franco Nero, William Sadler. La trama. McClane, tenente di polizia, si reca all'aeroporto per attendere la moglie, ma viene sequestrato da un gruppo di terroristi comandato da un ex ufficiale dei corpi speciali che non esita ad abbattere un aereo pieno di passeggeri per il suo scopo: salvare un dittatore sudamericano. Ci pensa McClane a risolvere la situazione.

