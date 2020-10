Temptation Island, Gennaro ancora contro Anna: "Da lei falsi account social per attaccarmi, la mia famiglia è sconvolta" | Video

31 ottobre 2020 a

Continua ancora la polemica tra Gennaro Mauro e Anna Ascione, dopo la brusca rottura della loro storia d'amore avvenuta a Temptation Island. Nell'intervista del mese dopo Gennaro con Alessia Marcuzzi non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ma il fatto che - sempre secondo l'uomo - Anna stia proseguendo a comportarsi male nei suoi confronti, lo ha portato a intervenire in una intervista a Wittytv. "Posso capire la rabbia che c’era nel programma, ma non la rabbia che è scaturita fuori", ha spiegato

Temptation Island, le verità di Gennaro

E' a questo punto che Gennaro rivela che, attraverso account falsi sui social, Anna avrebbe continuato ad offendere, alimentando situazioni che per lui andavano sedate. Anna sostiene che questi account fossero stati creati dalla famiglia di Gennaro: quest'ultimo però ha chiamato la mamma di lei, spiegando la sua versione: “Non siamo noi, e se vogliamo dirla tutta gli attacchi sui social avvengono da suo marito". Gennaro ha quindi contattato Anna per un chiarimento che però non c'è stato: "Ma non è finita qui, Anna ha contattato la fidanzata di un mio parente per dirle che doveva scappare dalla nostra famiglia", ha concluso. Insomma, accuse pesanti e chissà che Anna non torni a replicare all'ex fidanzato.

