Michelle Hunziker a Verissimo, lacrime per la morte della madre di Silvia Toffanin: "Ti voglio bene, so che per te non è una puntata facile"

Attimi di commozione durante Verissimo. Nella puntata di sabato 31 ottobre, Michelle Hunziker si è emozionata in un momento in cui si parlava di famiglia. Pochi giorni fa è venuta a mancare la madre della conduttrice del programma, Silvia Toffanin; e così Michelle si è fermata un attimo e non è riuscita a trattenere le lacrime.

A questo punto anche Silvia inevitabilmente ha perso il controllo e non è riuscita a rispondere. L'episodio si è verificato proprio alla fine dell'intervista e così la Hunziker ha affermato: "Ti voglio bene, Silvia, per me sei un'amica speciale - ha detto -. So che per te questa non è una puntata facile". "Grazie Michelle", è la risposta appena accennata dalla Toffanin, in quel momento travolta dall'emozione.

