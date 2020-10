Michelle Hunziker, a Verissimo confessione sulla figlia Aurora: "Forza, voglio diventare nonna"

31 ottobre 2020 a

Michelle Hunziker si è raccontata a Verissimo. Nella puntata di sabato 31 ottobre sempre su Canale5, con la conduttrice Silvia Toffanin, la showgirl ha svelato soprattutto molti particolari sulla sua vita privata e in particolare sul rapporto con la figlia maggiore, avuta da Eros Ramazzotti, Aurora.

"Mi piacerebbe diventare nonna - ha confessato - quindi cara Aurora, Goffredo (Cerza, il fidanzato ndr), date questo piacere alla vecchia Michelle. In realtà - ha aggiunto - Aurora ha sempre smentito la volontà di diventare madre, ma adesso sembra già più possibilista. Io avrei voluto una gravidanza insieme, ma non penso sia più possibile". Poi ancora su Aurora: "Ha sofferto tanto il confronto fisico con me, l'hanno presa di mira i media qualche anno fa - ha spiegato - da poco è tornata a mettersi il costume insieme a me, adesso ha trovato sicurezza".

