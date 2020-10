Stasera in tv, sabato 31 ottobre, su Rai4 il film "La truffa del secolo". La trama

31 ottobre 2020 a

Stasera in tv, sabato 31 ottobre, su Rai4 va in onda il film "La truffa del secolo". Pellicola thriller del 2017, francese, la regia è di Olivier Marchal. Nel cast ci sono Benoit Magimel, Laura Smet, Gerard Depardieu,Gringe e Michael Youn.





La trama: per salvare la propria situazione, un imprenditore in difficoltà economiche decide di aggirare il sistema finanziario francese aderendo al commercio del carbone, ma entra così in una spirale criminale.

