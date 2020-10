Grande Fratello Vip, Alba Parietti contro Tommaso Zorzi: lui le dedica una zucca. Francesco Oppini: "Mamma, siete molto simili" | Video

31 ottobre 2020 a

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si stanno chiarendo dopo la lite durante la puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 30 ottobre. In mezzo al loro rapporto è intervenuta anche la madre di Francesco, Alba Parietti, che sui social ha criticato duramente l'influencer, reo - secondo la showgirl - di aver tradito l'amicizia con il figlio. Un intervento che ha infastidito da una parte Oppini e dall'altra amareggiato Zorzi. Così nella mattinata di sabato 31 Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno avuto un chiarimento, culminato con una dedica tutta particolare dell'influencer ad Alba Parietti, alla quale ha dedicato una zucca speciale, proprio per la festa di Halloween.

Tommaso Zorzi e la zucca per Alba Parietti

Francesco Oppini si è rivolto alla telecamera e ha spiegato: "Cara mamma, ti ho visto in forma ma sei molto simile per certi versi a Tommaso. Vieni pure nella casa e chiaritevi, sarai il primo che inviterai a cena. Io mentre vi chiarite starò lontano dietro al vetro", ha detto scherzando. E così sembra pace fatta tra i due. Nella serata precedente Tommaso Zorzi aveva manifestato tutto il suo dispiacere per l'intervento social di Alba Parietti: "Un conto è se vuoi proteggere tuo figlio, un conto è affossarmi volutamente", aveva detto proprio a Francesco. Quest'ultimo tuttavia ha ribadito poi a Tommaso di guardarsi da alcune persone che si accodano a lui solo perché è un personaggio forte.

Tommaso Zorzi si lamenta di Alba Parietti con Francesco

Oppini, che ha rotto qualsiasi rapporto con Dayane Mello all'interno della casa (definita maleducata e presuntuosa), ha espresso infine il disappunto nei confronti della madre Alba, che lo ha fatto passare come una persona che si lascia influenzare, in questo caso da Tommaso. Chissà, ora si attende l'incontro Zorzi Parietti.

