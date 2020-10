Tu si que vales, stasera 31 ottobre su Canale 5: le anticipazioni | Video

31 ottobre 2020 a

a

a

Tu si que vales torna questa sera, sabato 31 ottobre, su Canale 5, dalle ore 21.15. E' l'ottavo appuntamento con la trasmissione di punta della rete ammiraglia del gruppo Mediaset, presentata dalla splendida Belen Rodriguez, supportata da Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. La giuria è composta da Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Gerry è a casa affetto dal Covid, ma la puntata dovrebbe essere stata registrata prima. La giuria popolare invece è guidata da Sabrina Ferilli. Cosa vedremo stasera? Come al solito sono annunciati numeri di alta scuola e di notevole difficoltà che si mischieranno ad esibizioni deludenti e per certi versi comiche. Wittytv.it ha postato un video che anticipa i contenuti della puntata: clicca qui per vederlo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.