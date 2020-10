Taylor Mega, compleanno sexy su Instagram: "Auguri a me e buon Halloween a tutti". Costumino da coniglietta, fan in delirio | Foto

31 ottobre 2020 a

Taylor Mega compie sabato 31 ottobre 27 anni. E per festeggiare ha deliziato i suoi 2 milioni e mezzo di followers, con uno scatto ad alto tasso erotico. "Happy bday to me. E buon Halloween a tutti", ha scritto a corredo dell'immagine, in cui è immortalata travestita da sexy coniglietta, con in mostra un fisico davvero mozzafiato, che esalta prima il lato b, e poi un dècolletè esplosivo. Il tutto con uno sguardo a dir poco sensuale.

Insomma, Taylor Mega fa il pieno di like nel giorno del suo compleanno, e dimentica così la polemica televisiva a Mattino5 con la ballerina di burlesque Claudia Letizia, che l'ha definita un modello di bellezza sbagliato. A giudicare dalle ultime immagini postate su Instagram, ci sentiamo di dissentire.

